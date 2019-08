(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Il Manchester City di Pep Guardiola, sceso in campo con il lutto al braccio per la morte della figlia di Luis Enrique, strapazza 4-0 nell’Etihad Stadium i ‘Gabbiani’ del Brighton. I ‘Citizens’ aprono al 2′ con De Bruyne, protagonista di una grande prova, raddoppiano al 42′ con Aguero, che firma anche il 3-0 al 10′ della ripresa. Chiude i conti Bernardo Silva al 34′. Nell’attesa degli altri confronti, primo su tutti quello del Liverpool, il Manchester City si porta in vetta della classifica della Premier dopo 4 turni, con 10 punti. Unica nota negativa l’infortunio al ginocchio subito da Laporte: si teme un lungo stop. Altri risultati: Chelsea-Sheffield United 2-2, Crystal Palace-Aston Villa 1-0, Leicester-Bournemouth 3-1, Newcastle-Watford 1-1, West Ham-Norwich 2-0.