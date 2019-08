(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Bruttissimo incidente nella prova di Formula 2 sul circuito di Spa-Francochamps, in Belgio, che ospita il week-end delle auto. L’impatto ha coinvolto tre auto durante il secondo dei 25 giri programmati, dopo che la corsa aveva superato la salita dell’Eau Rouge: è stato a quel punto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate le monoposto del giapponese Marino Sato, del francese Anthoine Hubert e dello statunitense Juan Manuel Correa. Quest’ultimo, che corre su una Sauber, si è ribaltato ed è scivolato. La gara è stata sospesa, quindi definitivamente cancellata.