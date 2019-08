(ANSA) – FIRENZE, 31 AGO – Lo stesso coraggio ed entusiasmo della gara col Napoli ma non lo stesso risultato: ecco cosa auspica Vincenzo Montella dalla Fiorentina che domani va in trasferta contro il Genoa. “Mi aspetto che la squadra mostri quanto fatto vedere sabato però con maggior attenzione e meno rischi, ci aspetta una partita ancor più difficile – dice il tecnico -. Marassi è sempre ostico e loro si sono rinnovati. Sarà una battaglia, e servirà la migliore Fiorentina”. Possibilmente senza incappare in altre sviste arbitrali: “stimo Rizzoli, mi ha consolato in parte sentire ammettere gli errori. D’altra parte era impossibile non riconoscere quello grave sul rigore concesso a Mertens mentre su quello su Ribery si può discutere”. Il francese partirà dalla panchina: “non è ancora pronto”. Col mercato aperto fino a lunedì inevitabile una riflessione:”abbiamo deciso di dar fiducia ai giovani inserendo qualche elemento esperto. Ma da allenatore dico che più giocatori arrivano più sono contento,preferisco avere problemi di abbondanza”.