(ANSA) – GENOVA, 31 AGO – “Voglio un Genoa senza remore. Prima al Ferraris? Ai tifosi non chiedo niente, starà a noi essere all’altezza delle aspettative”. Per Aurelio Andreazzoli e per il suo Genoa è arrivato il momento di esordire davanti al proprio pubblico. “Siamo felici – ha detto il tecnico -. Perché saremo davanti ai nostri tifosi. Ieri l’altro siamo andati a fare visita al Ferraris sotto restaurazione: il terreno è buono ma c’erano le gradinate vuote. Ci aspettiamo di vedere un bello spettacolo. Più che altro mi aspetto e chiederò ai miei calciatori di essere all’altezza delle aspettative. Non farò fatica a chiedere loro il massimo, per lo meno il massimo che possiamo dare in questo momento”. Di fronte il Genoa avrà una Fiorentina che ha messo paura al Napoli: “Ho visto una squadra che cercava non di controbattere il Napoli ma di superarlo. Io chiederò ai miei giocatori di non avere remore. Non giocando o giocando meno liberi, senza il piacere di giocare, si ottengono infatti risultati inferiori e rischi maggiori”.