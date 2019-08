(ANSA) – PIACENZA, 31 AGO – La Procura di Piacenza ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia di cui non si hanno notizie da domenica 25 agosto. Ne dà notizia Liberta.it: la svolta, di cui si ha conferma, è arrivata nel pomeriggio e potrebbe essere legata agli esiti delle analisi dei carabinieri del Ris di Parma sull’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto, sequestrata insieme all’auto e al telefono.