(ANSA) – NUORO, 31 AGO – La salma di Franco Columbu, ex campione di culturismo di 78 anni, amico fraterno di Schwarzenegger, è tornata nel suo paese natale, Ollolai, dove verrà sepolto. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Municipio. “Franco Columbu è di nuovo a Ollolai – scrive il sindaco Efisio Arbau su Facebook – La camera ardente è nella sala consiliare. Con le insegne della comunità che amava ed abbracciato da amici e parenti”. Si attende l’arrivo in paese della moglie e della figlia da Los Angeles, per questo la data del funerale è ancora incerta. L’attore e culturista che ha vinto il titolo di Mister Olympia nel 1976 e nel 1981, è morto ieri nelle acque di San Teodoro, dove era in vacanza. Ha accusato un malore mentre faceva il bagno: trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.