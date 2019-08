(ANSA) – NEW YORK, 1 SET – E’ di 2 morti e almeno 20 feriti il bilancio di una sparatoria in Texas fra le cittadine di Odessa e Midland. Lo riferisce il New York Times citando Jerry Morales, il sindaco di Midland. “Riteniamo ci siano due sparatori in due diversi veicoli”, ha detto la polizia di Midland, in Texas, sottolineando che i due veicoli in questione sono un Toyota e un van del Us Postal Service, le poste americane.