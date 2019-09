ROMA. – Nessuna subordinata: se entro la fine della settimana Giuseppe Conte non riuscirà ad esprimere un governo e rinuncerà all’incarico ci saranno solo le elezioni. Ormai a novembre. Sergio Mattarella formerà in tempi brevi un governo di garanzia destinato a prendere la sfiducia in Parlamento.

Un nuovo esecutivo quindi per portare ordinatamente il Paese alle urne. Questa è una delle poche certezze che accompagnano in queste ore convulse il cammino del premier incaricato Giuseppe Conte che proprio questa mattina ha riferito al capo dello Stato dei progressi (pochi) e delle difficoltà (molte) che sta incontrando sulla strada che potrebbe riportarlo a palazzo Chigi.

Tanti ostacoli conditi da un clima di sfiducia che hanno portato il premier a valutare anche una rinuncia prematura dell’incarico. Forse solo un pensiero recondito. Più probabilmente una mossa tattica per fare pressione sulle forze politiche manifestando stanchezza per il protrarsi di veti contrapposti.

Anche se dal Colle riportano l’incontro di questa mattina tra presidente e premier nell’alveo della normalità definendolo fisiologico all’interno di una crisi di governo, Conte ha almanaccato al capo dello Stato tutte le difficoltà che sta incontrando, a partire dalla “ratio” con la quale intende impostare la composizione della squadra di governo.

In oltre un’ora di colloquio (chiesto ieri sera dal premier) si saranno probabilmente sommate due impazienze: quella di Mattarella che sin dall’inizio della crisi ha dettato un’agenda stretta, forse memore degli oltre tre estenuanti mesi che sono serviti per la nascita del governo con la Lega; quella di Conte che ha capito quanto il fattore tempo incide sull’emersione dei veri nodi.

Riserbo assoluto al Quirinale, com’è ormai consuetudine da giorni. Ma la composizione di un governo si realizza attraverso l’intreccio virtuoso di programmi e ministeri.

Ed è noto che sui temi fondamentali – come l’ancoraggio dell’Italia all’Europa e la tenuta dei conti pubblici attraverso almeno un contenimento del debito – il presidente della Repubblica vigilerà. La scelta dei ministri spetta al premier incaricato, ma alla fine il presidente deve metterci la propria firma.

Se quindi oggi non sono stati fatti nomi, sicuramente Conte avrà tracciato a Mattarella l’affresco ministeriale anticipando rose di profili per i ministeri chiave, a partire da Economia, Esteri e Interni. L’accelerazione è chiara e si può ipotizzare un timing: lasciando da parte il nodo dei vicepremier, lunedì il premier incontrerà le delegazioni dei terremotati e dei disabili; lo stesso giorno o martedì il voto di Rousseau e probabilmente una direzione dem per il via libera dei due partiti.

Mercoledì potrebbe arrivare lo scioglimento della riserva e la presentazione della lista dei ministri al presidente per le osservazioni e il nulla osta finale di Mattarella. Con giuramento possibilmente lo stesso giorno o giovedì e prima riunione del Cdm. Con questo percorso sarebbe possibile ottenere i voti di fiducia di Senato e Camera entro la fin della settimana.

(Di Fabrizio Finzi/ANSA)