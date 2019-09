(ANSA) – MILANO, 1 SET – Ha i contorni di una tragedia maturata in famiglia l’omicidio di una donna di 59 anni trovata uccisa a colpi di arma da taglio in un appartamento di via san Giacomo, alla periferia di Milano. Gli agenti della Questura, la notte scorsa, hanno preso in consegna il marito, che non vivrebbe con lei e la cui posizione è al vaglio di investigatori e inquirenti.