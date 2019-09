(ANSAmed) – TEL AVIV, 1 SET – Israele vuole annettere allo stato tutti gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha ribadito oggi il premier Benyamin Netanyahu senza tuttavia specificare quando questo avverrà. “Con l’aiuto del Signore – ha detto per l’inaugurazione dell’anno scolastico ad Elkana, un insediamento nei Territori Palestinesi – estenderemo la sovranità ebraica a tutti gli insediamenti come parte della Terra di Israele e come parte di Israele”. Già nella precedente campagna elettorale per il voto dello scorso aprile Netanyahu dette la stessa indicazione.