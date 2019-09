(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 1 SET – “La ricostruzione post terremoto sia al centro del programma del nuovo Governo”: a chiederlo è il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. Il quale ha annunciato all’ANSA che lunedì invierà una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Paparelli sta seguendo la situazione in contatto con la Protezione civile regionale e nazionale. “Non risultano danni alle strutture già messe in sicurezza – ha detto – ma sarà necessario rifare i sopralluoghi agli edifici privati con danni lievi. La macchina si è già rimessa in moto anche se in realtà non si è mai fermata”. Sul piano politico, per Paparelli servono “norme per far ripartire i territori colpiti”. “Abbiamo bisogno – ha aggiunto – che vengano snellite le procedure e personale amministrativo. Servono norme di emergenza per le imprese del turismo e del commercio per evitare che gli imprenditori abbandonino queste terre”. (ANSA).