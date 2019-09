(ANSA) – ROMA, 1 SET – “Oggi è l’80.mo anniversario di un capitolo oscuro della storia europea, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale in Polonia causato dalla Germania nazista. Dovremmo ricordare collettivamente, imparare le nostre lezioni individualmente e agire insieme per il futuro. Per la pace. Per dignità. Per l’umanità. Questo è il nostro dovere. Per sempre”. E’ il messaggio affidato a Twitter dalla presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione degli 80 anni dall’invasione nazista in Polonia.