(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 1 SET – Il 5 ottobre il Papa ha convocato un concistoro per la creazione di 10 nuovi cardinali. Lo ha detto lo stesso Francesco all’Angelus. Tra questi anche mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna, e il sottosegretario al Dicastero dello Sviluppo umano padre Michael Czerny che si occupa di migranti. Gli altri 8 cardinali sono: mons. Miguel Angel Ayuso Guixot (Presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso); mons. Losé Tolentino Medonça (Archivista e bibliotecario); mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo (arcivescovo di Jakarta); mons. Juan de La Caridad García Rodríguez (arcivescovo di San Cristóbal de La Habana); mons. Fridolin Ambongo Besungu (arcivescovo di Kinshasa); mons. Jean-Claude Höllerich (arcivescovo di Lussemburgo); mons. Alvaro Ramazzini Imeri (vescovo di Huehuetenamgo); mons. Cristóbal López Romero (arcivescovo di Rabat). Ci saranno anche tre nuovi cardinali non elettori: mons. Michael Louis Fitzgerald; mons. Sigitas Tamkevicius e mons. Eugenio Dal Corso.