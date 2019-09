(ANSA) – LINZ (AUSTRIA), 1 SET – Un’altra carta olimpica per il canottaggio italiano che gareggerà a Tokyo 2020. L’ha ottenuta il triestino Simone Martini nel singolo maschile piazzandosi al nono posto complessivo della sua gara. Quello di Linz è quindi un Mondiale storico per l’Italia del remo che andrà all’Olimpiade di Tokyo 2020 con 4 barche femminili (doppio, due senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) e 5 barche maschili (due senza, singolo, quattro senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) che portano a 9 le carte olimpiche già in cassaforte, per un totale di 23 atleti partecipanti.