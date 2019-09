(ANSA) – ROMA, 1 SET – I lavori “stanno andando bene, è un momento in cui sto lavorando al programma, è importante un programma che si dia una visione del Paese, una prospettiva di governo”. Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana. Conte ha annunciato che “martedì, al massimo mercoledì” verrà definito il nuovo governo. “Vedo un buon clima di lavoro – ha aggiunto – Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l’intero Paese”. Poi, parlando della nuova maggioranza Pd-M5S, “mi conforta il fatto che per le due forze politiche disponibili a sostenere questo progetto, abbiano molta consonanza nei punti programmatici – ha aggiunto – Confido che anche altre forze che hanno dato disponibilità potranno riconoscersi in questi punti programmatici”.