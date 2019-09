(ANSA) – ROMA, 1 SET – “Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di posti. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier”. Lo ha scritto il deputato Pd Dario Franceschini in un messaggio poi ritwittato dal presidente del Pd Paolo Gentiloni, dal vicesegretario Andrea Orlando e dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci.