(ANSA) – ROMA, 1 SET – “Molti, purtroppo, vedono” il nascente esecutivo “come un necessario incontro tra disperazioni. Io penso che il governo che nasce debba essere molto di più e debba darsi un orizzonte politico”. Lo scrive su Twitter Pier Luigi Bersani, parlamentare Leu. Per Bersani, commenta Carlo Calenda, “non deve diventare un governo della disperazione. Io non la penso come lui, ma è coerente con quello che ha sempre sostenuto”.