(ANSA) – ROMA, 1 SET – Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi arriverà sulle regioni nord-occidentali dell’Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Domani il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con temporali anche di forte intensità. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi rovesci su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione, dal primo mattino di domani, a Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Saranno temporali di forte intensità, con frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulle aree occidentali e centro-meridionali della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori. È stata inoltre valutata allerta gialla su gran parte di Piemonte, Lombardia, Umbria, Marche e su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. (ANSA)