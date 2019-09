(ANSA) – MILANO, 1 SET – Ante Rebic potrebbe essere l’acquisto last minute del Milan. L’attaccante croato dell’Eintracht Francoforte potrebbe sostenere domani mattina, ultimo giorno di mercato aperto, le visite mediche. I dirigenti del Milan, con Boban in primis, e l’agente del giocatore sono in stretto contatto per chiudere in fretta la trattativa. Rebic, a lungo accostato all’Inter, arriverebbe al Milan in prestito.