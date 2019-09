(ANSA) – ROMA, 1 SET – Infortunio durante il riscaldamento per il neo acquisto Davide Zappacosta. Cambia quindi l’undici titolare della Roma a pochi minuti dall’inizio del derby contro la Lazio. In campo dal primo minuto giocherà Kluivert in attacco con il conseguente arretramento sull’esterno di difesa di Alessandro Florenzi.