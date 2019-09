(ANSA) – ROMA, 1 SET – Una gigantografia di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, che copre con i colori biancocelesti l’intera curva e i distinti Nord dello stadio Olimpico. È la coreografia dei tifosi della Lazio in occasione del derby contro la Roma, in omaggio al capo ultrà dell’Irriducibili ucciso il 7 agosto scorso in un parco di Roma. Al di sotto della coreografia, un lungo striscione con la scritta: “Se non muore non ci credere perché è capace pure di rinascere”. Prima della partita è apparsa anche una bandiera nera con la maschera del fumetto di Diabolik e la scritta ‘Diablo’.