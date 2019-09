(ANSA) – ROMA, 1 SET – E’ finito in parità, 2-2, uno dei tanti derby di Londra. Quello odierno, fra Arsenal e Tottenham, era valido per la 4/a giornata della Premier League e si è disputato sul terreno dell’Emirates. Gli ‘Spurs’ si erano portati sul 2-0 con le reti di Eriksen al 10′ e Kane al 40′ del primo tempo su rigore; prima dell’intervallo, però, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Lacazette al 47′. Nella ripresa Aubameyang, servito da Guendouzi, ha firmato il pari, prima che l’arbitro Atkinson annullasse un gol a Papastathopoulos per fuorigioco. Partita accesa e con una rissa sfiorata nel finale. Per effetto di questo pareggio, l’Arsenal si porta a 7 punti, acciuffando Crystal, Everton e West Ham United. Il Tottenham di punti ne ha 5, come Chelsea, Sheffield United e Manchester United. Nell’altro match odierno l’Everton ha battuto il Wolverhampton per 3-2: l’ex juventino Kean è rimasto in campo per 76′ e ha servito l’assist per il momentaneo 1-0 della squadra di Liverpool, realizzato da Richarlison al 5′.