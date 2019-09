(ANSA) – ROMA, 1 SET – Il Pescara ha battuto il Pordenone per 4-2 nel posticipo della 2/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dell’Adriatico. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 3′ con Galano su rigore, ma i friulani hanno pareggio con Gavazzi all’11’. Il tempo si è chiuso con il vantaggio degli ospiti allenati da Attilio Tesser, in gol con Lucas Chiaretti al 47′ su rigore. Nella ripresa i biancoazzurri di Luciano Zauri hanno prima pareggiato con Galano al 5′, poi sono passati in vantaggio con Tumminello al 26′. Al 45′ Palmiero ha calato il poker finale.