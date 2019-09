(ANSA) – ROMA, 1 SET – Lazio-Roma sarà ricordato come il derby dei pali e delle traverse. Le due squadre – che hanno concluso la partita sull’1-1 – ne hanno centrati sei complessivamente (cinque solo nel primo tempo), con la Lazio alla fine in vantaggio per 4-2. Ha iniziato Lucas Leiva con un bel tiro da fuori area, imitato da Zaniolo poco dopo. I padroni di casa hanno poi colpito altri due legni nel giro di un minuto, prima con un tiro di Immobile a botta sicura, quindi con Correa. Ancora sfortunato Zaniolo con un sinistro dal limite intorno alla mezzora. Nella ripresa ha chiuso l’elenco dei tiri sui legni Parolo, scheggiando la traversa.