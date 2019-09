(ANSA) – ROMA, 1 SET – “E’ stata una partita tra due squadre che si sono rispettate, ma hanno creato tante occasioni da gol. Penso che abbiamo offerto uno spettacolo straordinario per il pubblico, ed una grande emozione per me come allenatore, al mio primo derby di Roma”. Così Paulo Fonseca a SkySport dopo l’1-1 di Lazio-Roma. “C’è stato un ambiente bellissimo sugli spalti – ha aggiunto il tecnico giallorosso – uno spettacolo, un inno del calcio”. “In alcuni momenti Dzeko è rimasto un po’ isolato – ha detto ancora il tecnico portoghese sulla partita – la Lazio con il suo gioco ci ha creato problemi sulla fascia sinistra. Nel riscaldamento abbiamo avuto un problema per Zappacosta, questo ci ha obbligato a inserire Kluivert. E’ difficile giocare contro una squadra come la Lazio che pressa in ogni zona del campo”.