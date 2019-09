(ANSA) – ROMA, 1 SET – Roger Federer approda ai quarti degli Us Open – ultimo slam della stagione, in corso sul cemento di Flushing Meadows – con un perentorio 6-2, 6-2, 6-0 ai danni del belga David Goffin in appena 78 minuti di gioco. Il numero 3 della classifica Atp, che a New York ha vinto per cinque anni di fila, ma l’ultima volta nel 2008, contro il numero 15 del ranking ha giocato una partita praticamente perfetta, conducendo sempre il gioco. Nei quarti Federer affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.