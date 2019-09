(ANSA) – ROMA, 1 SET – L’Atletico Madrid guida a punteggio pieno (9 punti) la classifica della Liga dopo 3 partite. La squadra di Diego Simeone ha completato il percorso netto, superando in casa per 3-2 l’Eibar, che era andato in vantaggio al 7′ con Charles e raddoppiato al 19′ con Arbilla. Al 27′ Joao Felix ha suonato la carica, dimezzando lo svantaggio, e al 7′ della ripresa Vitolo ha firmato il pareggio. Thomas al 47′ della ripresa ha deciso il confronto. L’Atletico guida a +2 su Athletic Bilbao e Siviglia. Meno bene l’altra squadra di Madrid, il Real, che non è andato oltre il 2-2 nello stadio De la Ceramica contro Villarreal. Moreno al 12′ ha portato in vantaggio i padroni di casa, Bale al 47′ del primo tempo ha firmato il pari e, dopo che Gomez aveva riportato avanti il ‘Sottomarino giallo’ al 29′ del secondo tempo, ancora il gallese a 4′ dal 90′ ha firmato il pareggio. I ‘blancos’ hanno 5 punti, uno in più dei rivali del Barcellona, che ieri hanno pareggiato a Pamplona (2-2) contro l’Osasuna.