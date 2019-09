CARACAS – Oggi, giornata nel segno del caletto nel Centro Italiano Venezolano di Caracas con tre sfide di lusso.

Si comincia alle 17:30 con il match, della categoría under 10-12, CIV versus El Peñon. Poi, alle 18:30, ci sarà la gara interna tra le categorie Under 16 ed Under 18. Infine, alle 19:30, il “clásico de las colonias” Centro Italiano Venezolano di Caracas ospita l’Hermandad Gallega di Caracas.

L’incontro che calerà il sipario della giornata di calcio a cinque servirá alle due squadre come test per i prossimi impegni.

Alcune settimane fa la “Comisión de deportes” dell’Hermandad Gallega, tramite il signor Alberto Rojas, ha invitato al club di Prados del Este ad un torneo di calcetto che sarà organizato dagli iberici. A questa manifestazione sportiva parteciperanno le categorie “veteranos” (+45 anni) e Master (over 55), quest’ultima ha l’opzione di schierare due giocatori con età compresa tra i 50 ed i 54 anni.

Al momento le squadre in gara saranno: Lalin, Centro Italiano Venezolano di Caracas, Hermandad Gallega, Centro Portugués, Colegio de Ingenieros área Metropolitana ed Hogar Canario. Gli organizzatori sperano che in totale siano 8 i club in gara.

Appena si é sparsa la voce di questo torneo sono iniziati gli allenamenti per essere al top ed entrare nella lista dei convocati.

La gara in programma, stasera, é quella di ritorno di un doppio confronto amichevole. Quella disputata nell’Herandad Gallega é finita 2-3 a favore degli azzurri.

I convocati del Centro Italiano Venezolano, categoría master, per la sfida di oggi sono: Giuseppe Mazzeo, Nico Di Rosa, José Antonio González, Pedro Alonso, Omar Serrano, Gerardo Amendolara, Gerardo Di Cione, Fabrizio Laurito, Alexis Gómez, Vincenzo Piotti. In panchina si accomoderá il binomio Massimo D’Amico e Willy Hidalgo

(Di Fioravante De Simone)