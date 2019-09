CARACAS – Nei giorni scorsi a Montecarlo, si é volto il sorteggio della fase a giorni della Champions League. La Juve ripesca l’Atletico Madrid, completano il gruppo D il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. Gruppo impegnativo per l’Inter di Antonio Conte, che dovrà vedersela con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Il Napoli troverà invece, per il secondo anno consecutivo, i campioni uscenti del Liverpool, oltre agli austriaci del Salisburgo e ai belgi del Genk. Infine, l’Atalanta, all’esordio in questo torneo, trova Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. I tifosi italo-venezuelani non vedono l’ora che inizi questa stagione di Champions League.

Mariano Moscaritolo é entusiasta: “Ho un’enorme emozione per l’Atalanta, all’esordio assoluto nella massima competizione europea, penso che può farcela e superare la fase a gironi. Escluso il blasonato Manchester City, può giocarsi la qualificazione con lo Shakthar Donetsk e la Dinamo Zagabria. La Juve penso che si giocherà la vetta della classifica con l’Atlético Madrid. Il Leverkusen e la Lokomotiv Mosca non credo diano grossi problemi a bianconeri e colchoneros. Tutto é possibile. Completano la lista delle italiane Napoli ed Inter. Tra le italiane i partenopei hanno pescato il girone pià facile con Salisburgo e Genk. La squadra di Ancelotti si giocherà il primato con il Liverpool. Infine l’Inter avrà il lavoro più difficile con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Ma con Conte in panchina tutto è possibile!”

Giovanni Pasquale, tifosissimo delle italiane in Europa, ci dice: “Il sorteggio é stato favorevole alle italiane, tranne per l’Inter. Per l’esordiente Atalanta mi sembra un ottimo sorteggio! Spero che dopo la finale tutta inglese ci sia una tutta italiana”.

Come di consueto le 32 squadre partecipanti alla Champions League, sono divise in 8 gironi dove si sfideranno in andata e ritorno: come sempre nella fase a gironi non possono incontrarsi squadre della stessa nazione (e nemmeno squadre russe e ucraine). Le prime due di ogni gruppo avanzano, la terza va in Europa League, la quarta è eliminata. La prima giornata di questa edizione della Champions é in programma tra il 17 e 18 settembre.

Vincenzo Rossi, fa il punto: “Nel complesso posso dirti che é andato abbastanza bene alle italiane, visto che tutte quattro hanno opzioni di qualificarsi alla fase successiva. Penso che il lavoro più difficile spetta all’Inter di Antonio Conte che é finita nello stesso girone di Barcellona, Dortmund e Savia Praga. Penso che i neroazzurri si giocheranno il passaggio del turno con i tedeschi. Juve e Napoli ritrovano sulla loro strada Atletico Madrid e Liverpool. I bianconeri dovranno stare attenti anche al Bayer Leverkusen, avversario tosto arrivato dalla terza fascia. Ma anche con la Lokomotiv Mosca non saranno permesse distrazioni. Alla squadra campana, invece, oltre ai campioni d’Europa ci sono Salisburgo, che va ricordato é stato affrontato ed eliminato dai partenopei nella scorsa stagione agli ottavi d’Europa League, e Genk: l’obiettivo ottavi non deve essere fallito. Infine l’Atalanta affronterà il proibitivo City di Guardiola, ma anche Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: il sogno degli ottavi finale può già trasformarsi in obiettivo”.

Anche Gianni Esposito ci fa il punto sul sorteggio di Champions League: “Per l’ennesima volta ci sarà l’Atletico Madrid sulla strada della Juventus, in questo 2019 si affronteranno 5 volte se prendiamo in considerazione le due degli ottavi dell’edizione 2018-2019 della Champions, l’amichevole disputata poche settimane fa e le due di questa fase a gironi. Bianconeri e colchoneros sono due squadre che si conoscono bene, anche se devo dirti che Simeone conosceva la Juve di Allegri e non quella di Sarri. Bisognerà vedere come i bianconeri immagazzineranno gli schemi del nuovo mister. Italiani e spagnoli sono i favoriti, ma entrambi dovranno stare attenti alla mina vagante Leverkusen. Una squadra da non sottovalutare e che può creare qualche problema, soprattutto quando gioca in casa. Il Lokomotiv é l’anello debole del girone, ma se una squadra arriva in Champions per qualche motivo é. Ma sicuramente sarà una lotta a due. Sono felice per l’Atalanta, ha ottime chance e sarei contento di vederla agi ottavi. Il Napoli ritroverà il Liverpool, ma passerà il turno senza problemi. Sorteggio difficile per l’Inter con Barcellona e Dortmund. Ma va ricordato che é l’Inter di Conte, questo allenatore é un grade motivatore”.

Inizio col botto sia per il Napoli, che alla prima giornata riceve il Liverpool il 17 settembre, che per la Juventus, che va subito a Madrid sul campo dell’Atletico, il 18 settembre. Ci si ritrova a campi invertiti alla penultima giornata (ad Anfield il 25 novembre, a Torino il 26). L’Inter esordisce il 17 settembre con lo Slavia Praga, poi va a Barcellona alla seconda giornata il 2 ottobre: i catalani saranno a San Siro per l’ultima giornata del girone, il 10 dicembre. La Champions dell’Atalanta comincia da Zagabria il 18 settembre. I bergamaschi andranno a Manchester nell’ultima giornata di andata, il 22 ottobre, e riceveranno i Citizens alla prima di ritorno, il 6 novembre.

Rocco Pezzano parla chiaro: “Spero di vedere le quattro italiane agli ottavi di finale. Cosí guadagneremo un bel po’ di punti nel ranking UEFA e sarebbe una bella pubblicità per la nostra serie A”.

Filippo Cantelmo fa il punto: “La Juventus può essere padrona del suo girone, è favorita insieme all’Atletico Madrid, ma é vietato distrarsi con Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Napoli e l’Atalanta hanno nel loro girone avversarie molto forti: il Liverpool per i partenopei, il City per i bergamaschi, ma le altre squadre del gruppo sono alla loro portata. Il compito più difficile sembra toccare all’Inter, che, più che con lo stellare Barcellona, si dovrà giocare la qualificazione con il Borussia Dortmund e non potrà permettersi passi falsi contro lo Slavia Praga”.

Infine Diego Capua, analiza il sorteggio nel seguente modo: “Juve e Napoli non credo avranno problemi a passare il girone. Sull’Atalanta non sarei così entusiasta: vero che potrà giocarsela, ma è anche vero che è in un girone dove si può dare per scontata la vittoria del City, e si trova uno Shaktar che negli anni passati ha dato filo da torcere a molti, e in più ha grossa esperienza europea cosa che non ha l’Atalanta. Infine l’Inter: girone duro, potrà giocarsela col Borussia per il secondo posto e sarà fondamentale partire bene facendo almeno 4 punti nelle prime due partite”.

(di Fioravante De Simone)