(ANSA) – ROMA, 2 SET – Gli Us Open perdono il numero uno del tennis mondiale e anche favorito per la vittoria finale. Novak Djokovic infatti si è dovuto ritirare per il riacutizzarsi di un dolore alla spalla durante l’incontro degli ottavi di finale contro lo svizzero Stan Wawrinka, che così è passato direttamente ai quarti. Il campione serbo al momento del ritiro stava perdendo contro il rivale, era sotto di due set e un break ( 6-4 7-5 2-1). Lo svizzero adesso affronterà il russo Daniil Medvedev, uscito vincitore dalal sfida con il tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6 . Vola ai quarti anche Roger Federer, dopo aver strapazzato il belga David Goffin con un perentorio 6-2 6-2 6-0, e ora si prepara ad affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov.