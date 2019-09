(ANSA) – FIUMICINO, 02 SET – L’Italia Under 21 guidata da Paolo Nicolato comincia il nuovo corso per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Gli azzurrini, dopo essersi radunati nella serata di ieri, sono partiti questa mattina, alle 9.15, dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Catania, con un volo Alitalia, dove il 6 settembre affronteranno la Moldavia in amichevole nello stadio Angelo Massimino. Il 10, alle 18.30, poi il debutto a Castel di Sangro (L’Aquila) nelle qualificazioni europee contro il Lussemburgo. Nicolato ha convocato 25 giocatori, tra i quali Zaniolo e Kean, e 12 volti nuovi.