(ANSA) – ROMA, 02 SET – Secondo successo LPGA Tour per Hannah Green che, nell’Oregon, vince il Cambia Portland Classic. “E’ una vittoria fantastica – la gioia dell’australiana -, imbucare il putt della gloria è stato qualcosa d’indescrivibile”. La 23enne di Perth con 267 (-21) colpi ha battuto al fotofinish la concorrenza della giovanissima Yealimi Noh che, all’età di 18 anni, ha sfiorato il colpo grosso chiudendo la rassegna al 2/o posto con 268 (-20). Terzo posto per Brittany Altomare (271, -17), quarto (273, -15) per la canadese Brooke Henderson e la giapponese Nasa Hataoka. Mentre Giulia Molinaro s’è piazzata 20/a (278, -10) davanti all’altra azzurra in campo, Silvia Cavalleri (75/a con 291, +3). Gioia doppia per la Green che, con il successo nel Portland Classic, ha incassato un assegno da 195.000 dollari su un montepremi totale di 1.3000.000. (ANSA).