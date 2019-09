(ANSA) – ROMA, 2 SET – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle ore 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c’era stato un primo incontro, con Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli per il M5s, Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il Pd.