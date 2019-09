(ANSA) – MILANO, 2 SET – Cristiano Ronaldo (Juventus), Leo Messi (Barcellona) e Virgil Van Dijk (Liverpool) sono i finalisti del Fifa The Best Men’s Player Award. L’annuncio è arrivato oggi a San Siro, durante la presentazione della cerimonia di premiazione che si terrà alla Scala il 23 settembre. Messi è anche in lizza per il Puskas Award per il gol più bello assieme a Jan Quintero (River Plate) e Daniel Zsori (Debrecen). Guardiola (Manchester City), Klopp (Liverpool) e Pochettino (Tottenham) si giocano il premio di miglior allenatore.