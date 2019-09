(ANSA) – ANCONA, 2 SET – Un esemplare di tartaruga Caretta caretta rimasto aggrovigliato in una rete di plastica a tre miglia dalla costa nella davanti a Torrette ad Ancona, è stato liberato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. I pompieri hanno tagliato la rete e controllato che la tartaruga non avesse ferite: vista la grande vitalità dell’esemplare, lo hanno liberato in mare. (ANSA).