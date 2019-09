(ANSA) – PESARO, 2 SET – “So che la mia voce è come una goccia nel mare. La Memoria? Ho poca speranza: penso che le vittime della Shoah diventeranno prima una riga nei libri di storia, poi neanche più quella”. E’ l’amaro commento della senatrice a vita Liliana Segre che a Pesaro, alla presenza del sindaco Matteo Ricci, ha ricevuto l’omaggio nel 75/o anniversario della Liberazione della città. La creazione è una penna originata da un truciolo dell’artigiano del legno Manuel De March, 23enne fanese affetto dalla sindrome di down, titolare della bottega ‘I Trucioli di Pinocchio’ e fenomeno nello sport – pluricampione di bocce, nuoto e tiro con l’arco con 170 podi in carriera, tra discipline paralimpiche e non – e Alfiere della Repubblica per “condotta di vita e meriti sportivi e artistici”. “Perdonare il Male? – ha aggiunto Segre – Combatto le parole dell’odio, ma per quello che mi riguarda non dimentico”. La senatrice a vita ha apprezzato molto le penna artigianale realizzata da De March, accompagnato dalla madre Romina e dall’amico Roberto Mazzoli. A Segre anche un quadro raffigurante Rossini, realizzato da Renato Arzeni e consegnato dal sindaco insieme al presidente del consiglio comunale Marco Perugini. “In questo momento – ha detto Ricci – la senatrice è tra i principali riferimenti istituzionali e valoriali nel Paese. Siamo orgogliosi del legame con Pesaro (Segre è cittadina onoraria, ndr) e della sua presenza nella ricorrenza della Liberazione della città”. Per il sindaco è necessario attualizzare “oggi più che mai, i principi di uguaglianza, libertà e solidarietà. Sappiamo quanti drammi sono stati generati dall’odio e dal razzismo: avere una testimone come Segre è un grande onore. Liliana ama la vita e guarda con determinazione al futuro. Incarna la volontà di rialzarsi. Anche Manuel – ha aggiunto a proposito dell’artigiano e sportivo diplomato al Liceo artistico con una tesina sulla Shoah – ha dimostrato di potercela fare, lottando contro le discriminazioni, mettendo in gioco tutto il talento che ha”.