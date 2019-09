(ANSA) – FIRENZE, 2 SET – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Pedro, classe 1997, dal Fluminense. Il giocatore brasiliano arriva a titolo definito per una cifra intorno ai 14 milioni, più la percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita. Pedro è sbarcato questa mattina a Roma con un volo da Rio de Janeiro e quindi si è recato a Villa Stuart per le visite mediche, prima di sottoscrivere un contratto di cinque anni. Il neoviola farà ritorno in Brasile per sbrigare le ultime formalità, prima di iniziare da metà settimana la nuova avventura con la Fiorentina che intanto ha definito anche l’acquisto dal Liverpool di Bobby Duncan, classe 2001, cugino del campione inglese Gerrard, un’operazione da circa 2,50 milioni più una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Per il giovane attaccante, che verrà aggregato alla Primavera, pronto un triennale. Il club viola, dopo l’ennesimo assalto a De Paul, sta definendo gli ultimi dettagli con il Leicester per il prestito dell’esterno franco-algerino Rachid Ghezzal.