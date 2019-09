(ANSA) – FOSHAN (CINA), 2 SET – In attesa di continuare il suo percorso ai Mondiali in Cina, l’Italia del basket ha già raggiunto un risultato. Infatti grazie al successo di oggi della Serbia sulle Filippine per 126-67, gli azzurri hanno ottenuto la certezza matematica della qualificazione alla seconda fase e quindi anche un pass per uno dei quattro tornei preolimpici del prossimo anno. Mercoledì gli azzurri giocheranno la terza partita della prima fase, affrontando proprio la Serbia.