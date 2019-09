(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 2 SET – “La pratica dell’eutanasia, divenuta legale già in diversi Stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale”. Lo ha detto papa Francesco ricevendo oggi in udienza l’Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica. “In realtà – ha sottolineato – essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può più evitare il dolore”. Secondo Francesco, “la tecnologia non è a servizio dell’uomo quando lo riduce a una cosa, quando distingue tra chi merita ancora di essere curato e chi invece no, perché è considerato solo un peso, e a volte – anzi – uno scarto”.