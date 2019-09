CARACAS – Con sesenta años en Venezuela y trabajando siempre con los diversos sectores productivos nacionales, Guido Tassini ha sido un hombre que se ha reinventado para mantenerse activo, sin embargo tras la búsqueda de darle una vuelco a su vida y seguir productivo, decidió emprender una nueva etapa y pasar de empresario a artista plástico.

Tassini comentó que llegó a Venezuela luego de que culminó sus estudios y se dedicó a trabajar en instalaciones industriales en las áreas de electrónica y mecánica, lo que le permitió conocer todo el país y obligó años más tarde a mudarse a Valencia, Maracay, Barquisimeto y Caracas, donde actualmente reside.

Durante los años que se radicó en Barquisimeto llegó a ser el presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, siendo el primer italiano en ocupar ese cargo dentro del gremio; asimismo llegó a integrar la directiva de Conindustria donde se desempeñó como tesorero.

Pasado algunos años, el genovés regresó a la capital venezolana para iniciar algunos trabajos por cuenta propia siempre vinculados con el sector industrial y comercial y fundó las revistas especializadas Electrotecnia y Empaque, publicaciones que sirvieron de plataforma para lanzar ferias sectoriales orientadas al mismo tipo de público que tenían las revistas.

Tassini indicó que como derivación del medio llegó a crear el evento, fue así como hizo Expoelec, su primera exposición justamente en un hotel en Barquisimeto para tener la certeza de que resultaría y al ver la receptividad y avidez del público, empezó la ampliación de su negocio con la consolidación más tarde del salón del Empaque.

“Las revistas no crecieron tanto mientras que la parte de exposiciones comenzaron a expandirse y desarrollamos un nuevo sector de negocios donde hicimos muchísimas ferias en distintas áreas, que montábamos en el hotel Caracas Hilton”.

El boom de las expo

Fueron muchos los sectores y eventos especializados en cada sector, por lo que junto con su equipo de trabajo estudiaron el mercado de las exposiciones a nivel mundial y organizaron grandes eventos internacionales que los llevó a ocupar incluso todo el Poliedro de Caracas, agrupando a fabricantes, proveedores e industrias vinculadas con los sectores que exhibían.

“En el poliedro hicimos muchos eventos y se acercaron instituciones extranjeras para que le organizáramos eventos internacionales y sobretodo europeos. La primera expo internacional fue Heiva, la de Alemania, feria bien complicada y exigente que nos obligó a adquirir un material de montaje que ellos requerían, que luego resultó una buena inversión que usamos para otras cosas”.

Así otros países comenzaron también a pedir la organización de eventos, y se hizo por ejemplo Veneitalia, la feria británica y muchísimos exposiciones entre ellas la de construcción, calzado, alimentos, gráfica y telecomunicaciones, llegando incluso a tener 40% de participantes internacionales.

Del poliedro al CIEC

El crecimiento los llevó a la necesidad de contar con un espacio propio, lo cual obligó al grupo a construir una sede propia y ubicarse en los espacios de la Universidad Metropolitana; así nació el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas (CIEC).

El recinto resultó bastante bien y adaptaron los espacios y servicios para ofrecerle servicios óptimos a los expositores, entre ellos restaurante, estacionamiento y business center, y así estuvieron durante casi 15 años, momento en el que se estaba terminando el contrato, pero lamentablemente también el negocio.

Tassini relató que en ese instante Venezuela comenzó a bajar la actividad industrial y comercial, el número de participantes pasó de 70% a 30%, ya no habían tantas empresas interesadas porque no tenían qué ofrecer ni cómo importar y vimos que ya no había mercado, por lo que era un riesgo que las exposiciones resultaran mal, lo que nos obligó a tomar la decisión que era el momento de cerrar la empresa.

Pero como aún habían algunos eventos en calendario y ya se había terminado el contrato con la Unimet, esas últimas exhibiciones se llevaron nuevamente al Poliedro y se culminó con Constru Expo la últimas de las grandes exposiciones de la empresa.

Durante más de 25 años este fue el principal negocio de Tassini, quien involucró a sus hijos Alessandro (Confex Decorating) y Daniela (Ferial Productions) para que trabajaran en empresas que luego fueron aliadas de Confex International .

Anticipado al cierre

Explicó Tassini que cuando vio que era el momento de retirarse empezó a buscar qué hacer y como siempre le había gustado el arte, decidió comenzar sus estudios formales de pintura, lo cual hizo por tres años para llenar su mente y espacio.

“Comencé con arte figurativo y poco a poco fui adquiriendo un estilo y hoy trabajo la abstracción geométrica con algo de cinetismo”, explicó.

Ya lleva cuatro exposiciones donde muestra su trabajo, la primera fue en el salón Giotto del Centro Italo Venezolano de Caracas donde presentó 15 obras; la segunda fue en Miami donde exhibió 12 obras y la experiencia le permitió ganar otro ritmo de producción.

Luego realizó otra en el Club italo de Barquisimeto y ahora tiene una exhibiéndose en una galería en Atlanta, además de tener algunos encargos de diversas galerías y de gente que hace decoraciones de interiores.

El deber cumplido

“Me siento muy bien porque sé que lo que hice lo hice bien y hasta el momento que debía, porque ya no tenía sentido; ya estoy en una edad que necesito una tranquilidad propia y tengo una rutina de trabajo y me siento todos los días a producir. Estoy muy satisfecho de haber realizado 4 exposiciones individuales e incluso haber vendido mis obras”.

Guido Tassini, italiano nacido en Génova de madre piemontesa y padre toscano, afirma que la pintura es para él un trabajo cualquiera que lo ocupa y lo mantiene creativo, el cual además le da satisfacción porque a la gente le gusta, le da respuestas positivas y pasa su tiempo sintiéndose bien.

Finalmente, el nuevo artista afirma seguirá con sus proyectos y viajes hasta que pueda y seguirá reforzando su trabajo a través de sus redes e instagram @guidotassini donde tiene montada todas sus obras y exposiciones.

Letizia Buttarello