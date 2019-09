(ANSA) – ROMA, 2 SET – “Devo dire grazie alla LND per avermi proposto alla Federcalcio e al Consiglio che ha scelto di affidarmi questo incarico di grande responsabilità. Comincia una nuova avventura, che dovrà tenere in gran conto le esigenze dal calcio femminile di base, fondamentale per crescere le campionesse del futuro come quelle che ci hanno fatto sognare in estate”. Così Ludovica Mantovani, a margine della propria elezione a presidente della Divisione calcio femminile della Figc. “Sarà necessario dare grande attenzione all’aspetto mediatico e, allo stesso tempo, riconoscere il lavoro negli anni della Lega Nazionale Dilettanti per lo sviluppo della disciplina”, aggiunge. L’assemblea della Divisione calcio femminile, che si è svolta all’Olimpico di Roma, è stata presieduta da Cosimo Sibilia, presidente della LND. “C’è piena fiducia nelle qualità di Ludovica Mantovani, alla quale rivolgo i migliori auguri per questo ruolo che la vedrà alla guida del calcio femminile italiano – aggiunge Sibilia -. Oggi parte una nuova fase”.