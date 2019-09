(ANSA) – ROMA, 2 SET – “Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, penso agli elettori 5 Stelle. A voi ricordo che il M5S ha detto in modo sempre chiaro che, se non avesse avuto maggioranza, avrebbe lavorato con le forze disponibili a farlo portando avanti il programma. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee, questi sogni”. Lo ha detto in una diretta facebook il premier incaricato Giuseppe Conte alla vigilia del voto su Rousseau. Poi, rivolgendosi “al Pd, ai suoi elettori e alle forze politiche in Parlamento che aderiranno a questo progetto” Conte ha detto che davanti c’è “una sfida non da poco” spiegando di capire le loro “perplessità. Ma – ha concluso – abbiamo un’occasione unica per fare il bene degli italiani”.