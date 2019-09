CARACAS – Grazie alla vittoria esterna 1-2 in casa dell’Estudiantes de Mérida, il Trujillanos si riprende la vetta del Torneo Clausura. Mentre la formazione accademica continua a vivere un momento buio, non vince dalla prima giornata (3-0 contro il Llaneros a Mérida).

La settima giornata ci lascia altre note curiose: il Monagas é ancora l’unica squadra ancora imbattuta del semestre e lo Zamora (campione in carica) ottiene la prima vittoria in questo Clausura (0-2 in casa dell’Atlético Venezuela).

Nello stadio Metropolitano di Mérida è andato in scena il “clásico andino” tra Estudiantes e Trujillanos. I “guerreros de la montaña” hanno portato a casa l’intera posta in palio grazie alle reti di José Rivas (4’) e Francys Sosa (52’). Il gol della bandiera degli accademici é stato segnato da William Díaz (67’). Mentre la squadra dei sette colli vola in cima alla classifica grazie a questo trionfo, gli accademici scivolano all’ultimo posto della Classifica.

Il Metropolitanos, che si presentava in questo turno di campionato come capolista, é stato battuto 1-0 in casa del Lala Fútbol Club. Il mattatore della formazione viola é stato l’attaccante Armando Maita (39’).

Nello stadio Olímpico della UCV un Caracas sprecone viene battuto 1 -2 dallo Zulia di Francesco Stifano. A spianare la strada dei lagunari é l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana che in scivolata vola a rinviare la palla, ma l’ha mandata nel proprio sacco dopo appena un minuto di gioco. I capitolini hanno tentato di segnare l’1-1 con Berardo Añor, Daniel Saggiomo, Richard Celis e lo stesso Quijada Fasciana.

Quando il Caracas teneva alle corde lo Zulia, arriva lo 0-2 dei lagunari con un missile da quasi 30 metri di Paz (26’). Due minuti dopo, da un fraseggio tra Saggiomo-Arrieta-Celis arriva il gol capitolino grazie a Robert Hernández. Stessa storia nella ripresa, il Caracas alla ricerca di un gol che non arriva.

Prima del fischio d’inizio, sul campo dello stadio Olímpico sono stati omaggiati gli italo-venezuelani Rubert Quijada Fasciana e Ricardo Andreutti, che hanno festeggiato rispettivamente 200 e 100 presenze con la maglia del Caracas.

A Maturín, la sfida Monagas-Academia Puerto Cabello finisce 1-1. Padroni di casa in vantaggio con il rigore trasformato da Yanowsky Reyes (45+1’), il gol del pari lo segna Gustavo Ascona (51’). I guerreros del Guarapiche sono l’unica squadra ancora imbattuta nel Torneo Clausura.

Grazie alle reti di Jáder Maza (43’) e l’ex Palermo Manuel Arteaga (77’) lo Zamora ottiene la prima vittoria del semestre, a farne le spese l’Atlético Venezuela.

Hanno completato la settima giornata del Torneo Clausura: Carabobo – Llaneros 3 – 1, Estudiantes de Caracas – Deportivo Lara 0 – 0, Mineros – Aragua 2 – 0 e Portuguesa – Deportivo La Guaira 1 – 0. In questo turno di campionato ha riposato il Deportivo Táchira.

(di Fioravante De Simone)