(ANSA) – TRIESTE, 2 SET – La Pallacanestro Trieste rende noto che la trattativa con Astmar SA – indicata a inizio agosto come società interessata ad investire nel club biancorosso – è ancora in corso. Dopo l’incontro, che si è svolto il 12 luglio scorso, ricorda in una nota la società, “si continua a lavorare nell’ottica di perseguire tale obiettivo”. Futuri sviluppi, aggiunge Pallacanestro Trieste, saranno resi noti.