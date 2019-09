La nazionale venezuelana batte per 87-71 gli elefanti e si tengo in corsa per un posto alla fase successiva. Heissler Guillent ha messo a segno 32 punti. Mercoledì sfida alla Cina . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.