CARACAS – Con un Heissler Guillent in grande spolvero, a segno con 32 punti, la nazionale venezuelana ha superato per 87-71 la Costa d’Avorio, nella seconda gara della fase a gironi del mondiale Cina 2019. Nella gara d’esordio la nazionale allenata da Fernando Duró era stata battuta per 80-69 dalla Polonia.

“La chiave di questa vittoria é stata la difesa ed il lavoro di squadra. Sapevamo che sarebbe stato un match molto físico, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa la vittoria” ha dichiarato il venezuelano Miguel Ruíz, autore di 10 punti ed 8 rimbalzi.

Il migliore in campo della Vinotinto dei canestri é stato Heissler Guillent con 32 punti, dove spiccano 6 tripla. La prestazione di Guillent é servita alla nazionale creola per prendere un distacco incolmabile e poi con il trascorrere dei minuti gestire il risultato.

“Abbiamo passato la pagina della Polonia, questa era una gara da dentro o fuori, ci siamo focalizzati nella difesa che era la cosa fondamentale, poi in fase offensiva tutto scorre più facilmente” ha spiegato nel post partita Guillent.

Questa é la quinta vittoria della Vinotinto contro un’avversaria africana in una kermesse iridata. In precedenza aveva superato l’Angola (83-77, nel mondiale Argentina 1990), Egitto (103-101 in Argentina 1990), Algeria (98-83, Indianapolis 2002) e Nigeria (84-77 in Giappone 2006).

Mercoledì, la nazionale venezuelana affronterà (nella nottata tra martedí e mercoledí) la Cina, in una gara da dentro o fuori: la vincente approderà alla fase successiva.

Tra le 32 partecipanti ai Mondiali c’è anche l’Italia. Gli azzurri fanno parte del gruppo D insieme all’Angola, alla Serbia e alle Filippine. Nella gara d’esordio l’Italia ha battuto le Filippine con un risultato di 108 a 62. Nella gara disputata oggi ha superato 92-61 l’Angola.

La prossima sfida dell’Italia sarà mercoledì, ad attenderli la temibile Serbia, ultima partita prima della fase a gironi. Nel prossimo turno gli azzurri affronteranno le due migliori del gruppo C (in cui figurano Iran, Tunisia, Puerto Rico e Spagna). Grazie a questa prestazione Belinelli e compagni, hanno conquistato il primo obiettivo azzurro per questi Mondiali: qualificarsi al preolimpico in vista di Tokyo 2020.

(di Fioravante De Simone)