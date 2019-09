(ANSA) – PARIGI, 2 SET – Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato questa sera sul suo sito l’arrivo di Mauro Icardi. Il centravanti avrà la maglia numero 18. “Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato – ha detto Icardi, nella prima dichiarazione – ci tengo profondamente a dare tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni”.