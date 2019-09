CARACAS – Con un comunicato stampa la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha annunciato la designazione dell’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso Poselli come nuovo allenatore della Vinotinto Under 23 di calcio.

Questa nazionale sarà impegnata nel preolímpico che si svolgerá tra il 18 gennaio e 9 febbraio 2020 in Colombia.

Bonaccorso Poselli ha alle sue spalle una vasta esperienza con nazionali giovanili. In passato ha allenato l’Under 20 nel Torneo Juventud de América che si é disputato in Colombia nel 2005 dove ha chiuso la sua partecipazione al sesto posto. Nel 2005, la nazionale ha vinto due medaglie d’argento la prima nei Juegos del Alba e la seconda nei Juegos Bolivarianos.

Nel suo currículum personale spiccano anche le partecipazioni nel Torneo Sudamericano Under 15 che si é disputato in Bolivia (chiudendo al quinto posto) e il terzo posto nella Coppa Ciudad de Quito del 2006.

Bonaccorso ha anche diretto l’Under 17 partecipando al Sudamericano di categoria disputato in Ecuador nel 2007. In quell’edizione chiuse al quinto posto, prestazione che gli permise di partecipare ai Giochi Panamericani Rio 2007.

Adesso, il mister italo-venezuelano vivrà una nuova esperienza con la nazionale. Il torneo che si disputerà l’anno prossimo in Colombia sarà ospitato dalle città di Armenia, Bucaraanga e Pereira.

Le nazionali partecipanti saranno: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela. E saranno suddivise in due gironi da cinque squadre, poi le prime due di ogni girone si qualificheranno per il quadrangolare di Bucaramanga.

Con molta probabilità, nei prossimi mesi, Amleto Bonaccorso svolgerà degli stage per testare i giocatori selezionati e costruire un squadra che riesca a qualificarsi per i Giochi Olimpici. L’ultima ed unica volta che la Vinotinto ha partecipato ai giochi a cinque cerchi é stato nel 1980 con l’italo-venezuelano Mauro Cichero tra i protagonisti in campo.

Inserita nel gruppo A del torneo olimpico di calcio, la Vinotinto sfidò URSS, Cuba e Zambia, perse contro le prime due, ma batté 2-1 gli africani. Il successo valse il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non bastò per accedere ai quarti.

(di Fioravante De Simone)