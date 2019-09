Brucia l’Amazzonia

Ma che importa, se possiamo ordinare un altro spritz….

Brucia l’Amazzonia

Ma che importa se possiamo abbronzarci ancora un po’…

Brucia l Amazzonia

Ma che importa se possiamo sfoggiare il nostro nuovo tatuaggio..

Brucia l Amazzonia

Ma che importa se possiamo delegare ad altri le nostre decisioni ed anche le nostre colpe….

brucia l’Amazzonia

Ma che importa… Ma che importa… Ma che importa…

Sta succedendo ora in questo stesso istante!! L’impotenza e la rabbia di fronte a questo

scempio non hanno limiti.

Non stanno bruciando titoli bancari o miliardi di dollari in borsa. Sta bruciando l’Amazzonia!!

Se solo ci rendessimo conto che ognuno di noi sta bruciando un pezzettino di Amazzonia

ogni volta che ci giriamo dall’altra parte!! Ogni volta che non vogliamo capire che l’unica

specie capace di tali disastri è la nostra!! Tra tutte le specie viventi solo la nostra!!

È ora di gridarlo senza più nasconderci e senza ipocrisie.

Gli incendi sono umani!

Le guerre sono umane!

L’inquinamento è umano

L’odio è umano….

Finché non accetteremo tutto ciò con un profondo esame di coscienza non riusciremo a mettere nemmeno una piccola pietra per tentare di arginare questo fiume in piena che ci sta travolgendo tra morte, sofferenze e distruzioni.

L’Amazzonia brucia.

La terra brucia.

La vita brucia e con essa il nostro ormai improbabile futuro.

Se solo potessimo finalmente svegliarci tutti, nessuno esente, e capire che stiamo

distruggendo, secondo dopo secondo, ora dopo ora, questa meravigliosa terra che ci fu

regalata, senza chiederci nulla a cambio, e che è la nostra unica ed insostituibile nave

spaziale!

Ma ora abbronziamoci ancora un po’ sorseggiando un altro spritz …

E intanto l’Amazzonia brucia !!!

(di Raffaele Caraceni)

#menoumanimenoalieni#