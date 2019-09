(ANSA) – ORISTANO, 3 SET – Ha accoltellato davanti ai figli l’ex convivente, che lo aveva lasciato di recente, poi è scappato con loro. La fuga dell’uomo, però, è durata solo poche ore. E’ successo ieri a Bonarcado, piccolo centro in provincia di Oristano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha raggiunto la sua ex compagna, una donna straniera, nella casa di un’amica presso la quale si era rifugiata e al termine di una lite e le ha inferto alcune coltellate ferendola all’addome. Subito dopo è scappato in auto, portandosi via anche i figli. E assieme a loro è stato rintracciato nella tarda serata dai Carabinieri, ad una quindicina di chilometri nei pressi del paese di Zeddiani. La donna, che lo aveva lasciato perché stanca di subire le sue violenze, è stata invece soccorsa e ricoverata all’ospedale di Oristano. (ANSA).